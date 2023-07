Formano ammassi sferici gelatinosi nelle acque dolci o sui terreni umidi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Formano ammassi sferici gelatinosi nelle acque dolci o sui terreni umidi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nostoc è un genere di cianobatteri che forma ammassi sferici gelatinosi nelle acque dolci o sui terreni umidi. Questi organismi microscopici sono comunemente noti come "alghe azzurre" o "alga-ghiaccio" a causa del loro aspetto caratteristico. I noduli di Nostoc sono costituiti da colonie di cellule che si uniscono in una struttura gelatinosa, spesso di colore verde o blu-verde. Questi ammassi possono essere trovati in ambienti umidi come stagni, laghi, paludi o anche su rocce o suolo umido. Nostoc svolge un ruolo ecologico importante poiché è in grado di fissare l'azoto atmosferico e contribuire all'arricchimento di nutrienti nel terreno. Tuttavia, può anche essere considerato un'infestante indesiderato in alcuni contesti, poiché può coprire le superfici e interferire con la crescita di altre piante. In generale, Nostoc è un organismo interessante dal punto di vista biologico e ecologico, contribuendo alla complessità e alla diversità degli ecosistemi acquatici e terrestri.

