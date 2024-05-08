Contrasto di idee

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Contrasto di idee' è 'Attrito'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ATTRITO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Contrasto di idee" corrisponde a una soluzione formata da 7 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Contrasto di idee". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

Perché la soluzione è Attrito? L'attrito si manifesta come una resistenza tra due superfici che si sfiorano, creando una differenza di opinioni o di atteggiamenti tra persone o gruppi. Quando le idee o le convinzioni sono opposte, si genera una sorta di scontro che può portare a tensioni o a un confronto di punti di vista. Questa opposizione può essere più o meno intensa, influenzando le relazioni e il modo in cui si comunicano le opinioni. La presenza di attrito rende il dialogo spesso più complesso e articolato.

La soluzione associata alla definizione "Contrasto di idee" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Contrasto di idee" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Attrito:

A Ancona T Torino T Torino R Roma I Imola T Torino O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Contrasto di idee" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

