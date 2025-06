Cibo in varie forme nei cruciverba: la soluzione è Pane

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Cibo in varie forme' è 'Pane'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

PANE

Curiosità e Significato di Pane

La parola Pane è una soluzione di 4 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Pane.

Perché la soluzione è Pane? Il pane, alimento fondamentale in molte culture, si presenta in tante forme e sapori: bianco, integrale, focaccia o ciabatta. Simbolo di condivisione e tradizione, rappresenta anche un esempio di semplicità e versatilità in cucina. Dal pane fresco appena sfornato alle varianti più creative, questa parola racchiude l’essenza di un cibo che unisce le persone e accompagna ogni pasto.

Come si scrive la soluzione Pane

Se ti sei imbattuto nella definizione "Cibo in varie forme", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

P Padova

A Ancona

N Napoli

E Empoli

