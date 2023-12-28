Disdegnano il cibo

Home / Soluzioni Cruciverba / Disdegnano il cibo

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Disdegnano il cibo' è 'Sazi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: SAZI

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Disdegnano il cibo" corrisponde a una soluzione formata da 4 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Disdegnano il cibo". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

Perché la soluzione è Sazi? Le persone sazi spesso non sentono più il bisogno di mangiare, disdegnando il cibo. Quando sono pieni, evitano di consumare altro, perché il loro appetito è già stato soddisfatto. Questo stato può portare a rifiutare anche pasti deliziosi o nutritivi, poiché la sensazione di pienezza prevale. Essere sazi è un momento in cui il corpo comunica di aver ricevuto abbastanza nutrimento, rendendo superfluo continuare a mangiare.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Disdegnano il cibo nei cruciverba: la soluzione di 4 lettere è Sazi

In presenza della definizione "Disdegnano il cibo", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Disdegnano il cibo" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 4 lettere della soluzione Sazi:

S Savona A Ancona Z Zara I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Disdegnano il cibo" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Ben nutritiPaghi... di ciboRiempiti di ciboLa quantità di cibo che regge il cameriereChi lo osserva non tocca ciboCibo da affettareIl cibo degli dei che dava l immortalitàCibo preso dai fiori