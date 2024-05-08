È celebre quella scolpita da Michelangelo nei cruciverba: la soluzione è Pietà
La soluzione di 5 lettere per la definizione 'È celebre quella scolpita da Michelangelo' è 'Pietà'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.
PIETÀ
Curiosità e Significato di Pietà
Pietà
Come si scrive la soluzione Pietà
Non riesci a risolvere la definizione "È celebre quella scolpita da Michelangelo"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.Le 5 lettere della soluzione Pietà:
