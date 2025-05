Lo è anche un cileno nei cruciverba: la soluzione è Americano

AMERICANO

Curiosità e Significato di "Americano"

La soluzione Americano di 9 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Americano per scoprire curiosità e dettagli utili.

American si riferisce a qualcosa o qualcuno proveniente dall'America, in particolare dall'America del Nord o degli Stati Uniti. È usato per descrivere nazionalità, culture, prodotti o caratteristiche associate a questo continente o paese. Ad esempio, un americano è una persona degli Stati Uniti, e il termine è spesso usato anche in inglese per designare gli abitanti di America.

Luis lo scrittore cileno autore de Il mondo alla fine del mondoLo venerano milioni di AsiaticiLo è un fiume che si getta in un fiumeSi battezzano con lo spumanteLo è Paperino

Come si scrive la soluzione: Americano

Stai cercando la risposta alla definizione "Lo è anche un cileno"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

A Ancona

M Milano

E Empoli

R Roma

I Imola

C Como

A Ancona

N Napoli

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

T A I A L B R Mostra soluzione



Scopri definizioni su "ALBATRI" ALBATRI

