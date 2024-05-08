L aeronave di Amundsen

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La soluzione di 10 lettere per la definizione 'L aeronave di Amundsen' è 'Dirigibile'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: DIRIGIBILE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "L aeronave di Amundsen" corrisponde a una soluzione formata da 10 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "L aeronave di Amundsen". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

Perché la soluzione è Dirigibile? L'aeronave di Amundsen rappresenta un esempio di dirigibile, un mezzo di trasporto aereo che utilizza un gas più leggero dell'aria per sollevarsi. Questo tipo di aeronave può essere controllato e guidato grazie a timoni e motori, permettendo spostamenti precisi in varie direzioni. Il dirigibile si distingue per la capacità di percorrere lunghe distanze senza dover atterrare frequentemente, rendendolo adatto anche a esplorazioni in ambienti remoti. La sua struttura comprende un involucro gonfiato e un sistema di propulsione.

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L aeronave di Amundsen nei cruciverba: la soluzione di 10 lettere è Dirigibile

Se la definizione "L aeronave di Amundsen" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "L aeronave di Amundsen" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 10 lettere della soluzione Dirigibile:

D Domodossola I Imola R Roma I Imola G Genova I Imola B Bologna I Imola L Livorno E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "L aeronave di Amundsen" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

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