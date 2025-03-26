Lo era l Hindenburg che si incendiò nel New Jersey nel 1937

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La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Lo era l Hindenburg che si incendiò nel New Jersey nel 1937' è 'Dirigibile'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: DIRIGIBILE

Perché la soluzione è Dirigibile? Il Dirigibile, grande aeronave a forma di fiocco, era un mezzo di trasporto molto popolare negli anni prima dell’avvento degli aerei. Nel 1937, uno dei più celebri, l’Hindenburg, si incendiò nel New Jersey, causando numerose vittime e segnando un punto di svolta nella storia dei trasporti aerei. Questo episodio evidenziò i limiti di sicurezza di questa tecnologia, che fino a quel momento aveva rappresentato un modo elegante e innovativo di viaggiare.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Lo era l Hindenburg che si incendiò nel New Jersey nel 1937". La risposta di 10 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Anna Gallo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

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Lo era l Hindenburg che si incendiò nel New Jersey nel 1937 nei cruciverba: la soluzione di 10 lettere è Dirigibile

In presenza della definizione "Lo era l Hindenburg che si incendiò nel New Jersey nel 1937", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Lo era l Hindenburg che si incendiò nel New Jersey nel 1937" conferma che la soluzione 'Dirigibile' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 10 lettere della soluzione Dirigibile

D Domodossola I Imola R Roma I Imola G Genova I Imola B Bologna I Imola L Livorno E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Lo era l Hindenburg che si incendiò nel New Jersey nel 1937" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Dirigibile' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

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