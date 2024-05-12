Tocco il Polo Sud un mese dopo Amundsen

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Tocco il Polo Sud un mese dopo Amundsen' è 'Scott'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: SCOTT

Perché la soluzione è Scott? Scott è un esploratore britannico noto per la sua spedizione in Antartide, dove affrontò sfide estreme. Dopo aver raggiunto il Polo Sud, collocato al centro del continente ghiacciato, si ritrovò a dover affrontare condizioni dure e atmosfere ostili. Un mese dopo l'impresa di Amundsen, Scott tentò di raggiungere lo stesso obiettivo, dimostrando grande determinazione e coraggio. La sua avventura rimane un esempio della tenacia umana di fronte alle avversità.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Tocco il Polo Sud un mese dopo Amundsen". La risposta di 5 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

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Tocco il Polo Sud un mese dopo Amundsen nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Scott

Per risolvere la definizione "Tocco il Polo Sud un mese dopo Amundsen", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Tocco il Polo Sud un mese dopo Amundsen" conferma che la soluzione 'Scott' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Scott

S Savona C Como O Otranto T Torino T Torino

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Tocco il Polo Sud un mese dopo Amundsen" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Scott' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

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