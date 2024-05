Un tessuto per camicie a quadri

Locuzione verbale

Curiosità su: La flanella è un tessuto leggero, morbido, caldo, con armatura a saia. Realizzato in lana o cotone, con filato cardato, ha superficie uniforme, leggermente pelosa. Subisce come trattamenti di finissaggio: follatura, garzatura e pettinatura. È particolarmente caldo, anche se leggero, perché la peluria, sollevata dalla garzatura, trattiene aria che agisce da isolante termico. Le sue caratteristiche sono la resistenza (per i materiali usati) unita alla morbidezza, per l'armatura a saia e il finissaggio. Ha conosciuto momenti di maggior diffusione nel passato, quando era usata per bende e pannolini, oggi le nuove stoffe (soprattutto le magline) e le fibre sintetiche l'hanno sostituita in molti campi (biancheria da letto, pigiami). Adatta alla confezione di abbigliamento maschile, soprattutto per camicie, giacche e pantaloni, può essere in tinta unita o scozzese.

far flanella

(senso figurato) oziare mentre gli altri lavorano (senso figurato) abbandonarsi in effusioni amorose senza impegno (senso figurato) stazionare all'interno di un bordello senza avere intenzione di ottenere alcuna prestazione

Sillabazione

far - fla | nèl | la

Etimologia / Derivazione

dal francese flâner, "bighellonare"