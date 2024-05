Strumento per l amplificazione del suono

La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba.

Sostantivo

Curiosità su: Il microfono è un trasduttore di tipo elettro-acustico in grado di convertire le onde di pressione sonora in segnali elettrici. Trova applicazione nell'ambito delle telecomunicazioni; in particolare nella telefonia, nel mondo dello spettacolo (musica, radio, televisione, cinematografia) e nei sistemi di rilevamento di onde acustiche.

microfono ( approfondimento) m sing (pl.: microfoni)

(elettrotecnica) dispositivo che trasforma onde sonore in corrispondenti variazioni elettriche (familiare) utilizzato per indicare la cornetta del telefono

Sillabazione

mi | crò | fo | no

Pronuncia

IPA: /mi'krfono/

Etimologia / Derivazione

composizione di micro- (dal greco µ ossia "piccolo") e -fono (dal greco cioè "suono")

Parole derivate