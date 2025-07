Smorza il suono di uno strumento musicale nei cruciverba: la soluzione è Sordina

Home / Soluzioni Cruciverba / Smorza il suono di uno strumento musicale

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Smorza il suono di uno strumento musicale' è 'Sordina'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SORDINA

Curiosità e Significato di Sordina

Non fermarti alla soluzione! Conosci Sordina più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Sordina.

Perché la soluzione è Sordina? Sordina è un accessorio utilizzato con strumenti musicali come il pianoforte, il violino o la tromba, che permette di abbassare il volume e attenuare il suono. È ideale per creare atmosfere più intime o praticare senza disturbare. In sostanza, la sordina è uno strumento per spegnere dolcemente il suono, rendendo più versatile l'esperienza musicale.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Strumento musicale dalle corde colorateStrumento a fiato dal suono graveStrumento musicale con quattro cordeUno strumento musicale natalizioStrumento musicale a tastiera

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Sordina

Stai cercando la risposta alla definizione "Smorza il suono di uno strumento musicale"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

S Savona

O Otranto

R Roma

D Domodossola

I Imola

N Napoli

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

M R C E E A Mostra soluzione



Scopri definizioni su "CAMERE" CAMERE

Vuoi scoprire altre definizioni come questa? Dai un’occhiata alla raccolta completa di soluzioni per migliaia di giochi enigmistici.