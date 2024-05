Lo storico Livio

Nome proprio

Curiosità su: Josip Broz, meglio noto come Tito (in serbo , pronuncia: /josib brôs tîto/; Kumrovec, 7 maggio 1892 – Lubiana, 4 maggio 1980), è stato un politico, rivoluzionario, militare e partigiano jugoslavo. Croato-sloveno di nascita, Tito aderì presto all'ideale comunista, frequentando molto l'Unione Sovietica. Durante la seconda guerra mondiale condusse la guerra partigiana contro l'occupazione delle forze dell'Asse, spesso in concerto con gli Alleati, che lo sostennero anche a guerra finita e in opposizione ai filomonarchici del generale Mihailovic, dalle alleanze ondivaghe. Divenne presidente della Jugoslavia, trasformata in una Repubblica federale, instaurando un regime comunista sui generis, con forti difformità dal comunismo sovietico in campo economico e anche riguardo ai rapporti con le autorità religiose. Fu noto anche come maresciallo Tito (in serbocroato: Maršal Tito, ). Nel 1948 ruppe con l'Unione Sovietica, ponendosi poi a capo del cosiddetto Movimento dei paesi non allineati, cioè non appartenenti a nessuno dei due gruppi che si fronteggiavano durante la guerra fredda.

Tito ( approfondimento) m (f.: Tita)

nome proprio di persona maschile (religione) , (cristianesimo) diciassettesimo libro dal Nuovo Testamento, composto di solo tre capitoli (toponimo) cittadina in provincia di Potenza, in Basilicata

Sillabazione

Tì | to

Etimologia / Derivazione

Dal latino Titus, praenomen romano di origine incerta

Alterati

Titino

Tizio

Pronuncia

IPA: ['ti.to ]