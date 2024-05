Può essere fornito o fiore

La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba.

Aggettivo

Curiosità su: Il fico comune (Ficus carica L., 1753) è un albero da frutto dei climi subtropicali temperati appartenente alla famiglia delle Moraceae, del quale rappresenta la specie più nordica; produce il frutto (più propriamente l'infruttescenza) detto fico.

fico m sing

(gergale) (popolare) molto bello, alla moda, di successo che zaino fico !

Un poco abbacinata, la ragazza disse all'amica: "Quel professore di educazione fisica è fico "

Sostantivo

fico ( approfondimento) m sing (pl.: fichi)

(botanica) pianta da frutto denominata anche come albero del fico; pianta di media grandezza, corteccia liscia, foglie grandi e lucide; la sua classificazione scientifica è Ficus carica ( tassonomia) Ci sono due tipologie di fico : quello classico e quello rosso (per estensione) qualunque pianta del genere Ficus, anche il genere stesso, o nome di piante simili: fico beniamino ;

; ho comprato un fico ornamentale ;

; fico di Adamo: banano; (botanica) il frutto del Ficus carica o albero del fico o fico; ha la buccia di colore rossiccio o rosso scuro o verde a seconda delle varietà; la polpa ricca di granelli, si mangia fresco, essiccato o ridotto in composta o confettura; propriamente si tratta di un ricettacolo con maggiore sollecitudine rispetto alle altre coltivazioni, i fichi devono assolutamente essere colti al momento adatto fico secco, fico essiccato. In senso traslato, vuol dire "cosa di poco valore" (volgare) uomo molto attraente, anche al femminile (confronta con fica) (popolare) usato in frasi negative: niente, nulla: che io non temi el suo corruccio un fico (Cecco Angiolieri, Rime, sonetto VIII, 11) (zoologia) , (ittiologia) definizione mancante; se vuoi, aggiungila tu

Sillabazione

fì | co

Pronuncia

IPA: /'fiko/ Ascolta la pronuncia :

Etimologia / Derivazione

dal latino ficus

il nome del frutto deriva dal latino ficum; il termine ha subito un'evoluzione diversa rispetto alle altre coppie frutto/albero (confronta mela/melo da malum/malus, pera/pero da pirum/pirus, e così via) e si tratta dunque di una polisemia ossia di una parola che assume un significato diverso per metonimia (la parte per il tutto).

Il significato volgare (nonché l'uso popolare) derivano dalla parola fica declinata al maschile, e quindi dall'evoluzione consueta del nome del frutto (da latino neutro a italiano femminile)

Citazione

Sinonimi

( gergale ) bello, elegante, alla moda

bello, elegante, alla moda ( gergale ) persona attraente

persona attraente ( gergale ) fricchettone

fricchettone (gergale) fresco

Contrari

(gruppo di persone a parte) sfighera

Parole derivate

beccafico, caprifico, ficaia, fico d'India o ficodindia, fico degli Ottentotti, fico marino, ficosecco, figheggiarsi, pesce fico

Termini correlati

( per estensione ) ( gergale ) tosto

tosto (per estensione) (gergale) sfigato

Varianti

( antico ) figo

figo (regionale) figo

Alterati

( diminutivo ) fichetto, fichino

fichetto, fichino ( accrescitivo ) ficone

ficone ( vezzeggiativo ) ficuccio

ficuccio (peggiorativo) ficaccio

Iperonimi

pianta, angiosperma, dicotiledone, moracea

Proverbi e modi di dire