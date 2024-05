Ha per capitale Lubiana

La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba.

Nome proprio

Curiosità su: La Slovenia, ufficialmente Repubblica di Slovenia (in sloveno Republika Slovenija, in ungherese Szlovén Köztársaság), è uno Stato sovrano dell'Europa centrale. Confina a ovest con l'Italia (Friuli-Venezia Giulia), a nord con l'Austria, a est con l'Ungheria e la Croazia a sud, affacciandosi a sud-ovest sul mare Adriatico (golfo di Trieste). La sua capitale è Lubiana. Dal 1º maggio 2004 la Slovenia è uno stato membro dell'Unione europea; dal 1º gennaio 2007, l'euro è diventato la valuta nazionale, sostituendo il tallero sloveno, adottato nel 1991 dopo l'indipendenza; precedentemente la moneta era il dinaro iugoslavo. Nella regione istriana del Paese vive una comunità autoctona italiana, mentre nella zona di confine orientale si trova quella ungherese; crescente è l'immigrazione serba e bosniaco-erzegovina. La Festa nazionale slovena, così come quella croata, ricorre il 25 giugno, anniversario della dichiarazione d'indipendenza del 1991 dalla Repubblica Socialista Federale di Jugoslavia.

Slovenia ( approfondimento) f

(geografia) stato dell'Europa centrale (nome ufficiale: Repubblica di Slovenia), con capitale Lubiana; confinante ad ovest con l'Italia, a nord con l'Austria, a nord-est con l'Ungheria, ad est e a sud con la Croazia, e a sud-ovest con il Mar Adriatico in Slovenia la moneta in vigore è l'euro

Sillabazione

Slo | ve | nia

Pronuncia

IPA: /zlo'vnja/

Etimologia / Derivazione

deriva dal sloveno Slovenija

Parole derivate

sloveno

Iperonimi