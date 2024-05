Aggettivo, forma flessa

Curiosità su: I Veri Finlandesi (in finlandese: Perussuomalaiset - PS; in svedese: Sannfinländarna) sono un partito politico finlandese di orientamento nazional-conservatore ed euroscettico fondato nel 1995 a seguito della dissoluzione del Partito Rurale Finlandese. In inglese il partito è ufficialmente designato con la denominazione di The Finns (I Finlandesi).

veri m pl

plurale di vero i veri europei, gli autoctoni del nostro continente sono gli uomini di Neandertal

Sillabazione

vé | ri

Etimologia / Derivazione

vedi vero

Sinonimi

reali, effettivi, veritieri, sicuri, certi, attendibili, credibili

(di responsi) giusti, precisi, esatti, propri

giusti, precisi, esatti, propri (di prodotti) genuini, puri, autentici

genuini, puri, autentici (di rapporti, individui, sentimenti) validi, sinceri, schietti, immediati, leali, spontanei, intensi, profondi, sentiti

Contrari