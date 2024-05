La Soluzione ♚ Falsi menzogneri

: MENDACI

La soluzione di Falsi menzogneri per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Curiosità su Falsi menzogneri: Di persona (494, ad es. falsi annunci osé e falsi profili social); falso ideologico o documentale (476 e ss., ad es. menzognera attribuzione di fatti contrari... Nell'epistemologia, la pseudoscienza è ogni teoria, metodologia o pratica, che afferma, pretende o vuole apparire scientifica ma che tuttavia non soddisfa i criteri tipici di scientificità, ovvero non adotta il metodo scientifico, che è il metodo alla base della scienza moderna, per dimostrare le proprie affermazioni e progredire. Tra i primi a usare il termine ci fu François Magendie, pioniere della fisiologia. Il termine deriva dal prefisso greco ed pseudés (falso, mendace) e dal latino scientia (conoscenza).

