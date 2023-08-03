Li fa falsi l incauto
La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Li fa falsi l incauto' è 'Passi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: PASSI
Perchè la soluzione è Passi? Quando si cammina senza attenzione, si rischia di inciampare e cadere, facendo passi falsi. La prudenza aiuta a evitare errori e a mantenere l’equilibrio, soprattutto in situazioni impreviste. È importante essere sempre vigili per non fare passi falsi che potrebbero complicare la giornata. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Li fa falsi l incauto
- Risposta: PASSI
- Lunghezza: 5 lettere
- Schema parole: 5
- Schema utile: P____
- Inizia con: P
- Finisce con: I
Li fa falsi l incauto nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Passi
La soluzione associata alla definizione "Li fa falsi l incauto" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Passi'.
Le 5 lettere della soluzione
La soluzione 'Passi' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Li fa falsi l incauto". La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.
Definizioni correlate
Potrebbero esserti utili anche queste definizioni di parole crociate: Li fa infuriare il vento Li fa trattenere la paura Li fa chi ha buona mira C è chi li fa rimbalzare sull acqua Li fa la trottola finche sta in piedi
Altre definizioni collegate
Con falsi: Lega di zinco e rame usata per realizzare gioielli falsi
Con incauto: Vi cade l incauto