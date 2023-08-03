Li fa falsi l incauto

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Li fa falsi l incauto' è 'Passi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: PASSI

Perchè la soluzione è Passi? Quando si cammina senza attenzione, si rischia di inciampare e cadere, facendo passi falsi. La prudenza aiuta a evitare errori e a mantenere l’equilibrio, soprattutto in situazioni impreviste. È importante essere sempre vigili per non fare passi falsi che potrebbero complicare la giornata. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: Li fa falsi l incauto

Li fa falsi l incauto Risposta: PASSI

Lunghezza: 5 lettere

5 lettere Schema parole: 5

5 Schema utile: P____

P____ Inizia con: P

P Finisce con: I

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Li fa falsi l incauto nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Passi

La soluzione associata alla definizione "Li fa falsi l incauto" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Passi'.

Le 5 lettere della soluzione

P Padova A Ancona S Savona S Savona I Imola

La soluzione 'Passi' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Li fa falsi l incauto". La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.