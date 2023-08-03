Li fa falsi l incauto

Sara Verdi | 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Li fa falsi l incauto' è 'Passi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: PASSI

Perchè la soluzione è Passi? Quando si cammina senza attenzione, si rischia di inciampare e cadere, facendo passi falsi. La prudenza aiuta a evitare errori e a mantenere l’equilibrio, soprattutto in situazioni impreviste. È importante essere sempre vigili per non fare passi falsi che potrebbero complicare la giornata. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Li fa falsi l incauto
  • Risposta: PASSI
  • Lunghezza: 5 lettere
  • Schema parole: 5
  • Schema utile: P____
  • Inizia con: P
  • Finisce con: I
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Li fa falsi l incauto nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Passi

La soluzione associata alla definizione "Li fa falsi l incauto" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Passi'.

Le 5 lettere della soluzione

P Padova
A Ancona
S Savona
S Savona
I Imola

La soluzione 'Passi' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Li fa falsi l incauto". La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

Definizioni correlate

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Altre definizioni collegate

Con falsi: Lega di zinco e rame usata per realizzare gioielli falsi 

Con incauto: Vi cade l incauto 