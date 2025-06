Quelli falsi stridono nei cruciverba: la soluzione è Tasti

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Quelli falsi stridono' è 'Tasti'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

TASTI

Curiosità e Significato di "Tasti"

Vuoi sapere di più su Tasti? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 5 lettere nella pagina dedicata: Tasti.

Perché la soluzione è Tasti? I tasti sono i tasti di una tastiera, come quelli del computer o del pianoforte. Sono le piccole pulsanti che permettono di digitare parole o suonare note. Quando si dice che quelli falsi stridono, si fa riferimento ai tasti falsi o sbagliati che producono suoni sgradevoli o non corretti, disturbando l’armonia. Insomma, i tasti sono fondamentali per comunicare e creare musica.

Come si scrive la soluzione Tasti

La definizione "Quelli falsi stridono" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

T Torino

A Ancona

S Savona

T Torino

I Imola

