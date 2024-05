Essere dello stesso parere

Verbo

Transitivo

Curiosità su: Gli aggettivi possessivi indicano a chi appartiene e/o da chi è posseduto ciò che è espresso dal nome cui si riferiscono. Esempi di aggettivi possessivi: Casa tua è magnifica. Suo padre è operaio. Ho sentito la vostra mancanza. Ne esistono sei, come le persone a cui qualcosa può appartenere: Risulta evidente che i possessivi variano per genere e per numero, in modo da concordare con il nome che accompagnano; l'unico invariabile è loro. L'aggettivo di terza persona singolare suo (sua, suoi, sue) si usa quando il possessore è uno solo; invece, si deve usare loro, quando i possessori sono due o più: Paolo mi ha presentato suo (=di lui) fratello. È noto il loro (=di essi, di esse) interesse per la numismatica. Vi sono inoltre altri 2 aggettivi possessivi: proprio e altrui.

concordare (vai alla coniugazione)

definire alcunché con un'intesa comune

Intransitivo

concordare (vai alla coniugazione)

essere d'accordo

Sillabazione

con | cor | dà | re

Pronuncia

IPA: /kokor'dare/

Etimologia / Derivazione

dal latino cum corda ossia con lo stesso cuore

Sinonimi

fissare, stabilire, definire, pattuire, combinare

conformare, armonizzare, condividere, conciliare, accordare

collimare, combaciare, consentire

trovarsi d 'accordo, accordarsi

corrispondere, conformarsi, consonare, convenire, conciliarsi, armonizzarsi, convergere, somigliarsi

(stabilire di comune accordo) convenire

Contrari

discordare, contrastare, dissentire, sconcordare, stonare, stridere

annullare, disdire

Parole derivate