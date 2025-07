Stabilire di comune intesa nei cruciverba: la soluzione è Concordare

La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Stabilire di comune intesa' è 'Concordare'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CONCORDARE

Curiosità e Significato di Concordare

La soluzione Concordare di 10 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Concordare per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Concordare? Concordare significa raggiungere un accordo condiviso tra due o più persone o parti, mettendo in comune le proprie opinioni e desideri per trovare un punto di intesa. È un modo per collaborare e lavorare insieme senza conflitti, spesso attraverso il dialogo e la negoziazione. In sintesi, concordare è l’arte di trovare un’intesa che soddisfi tutti.

Stabilire di comune accordoComune lombardo: BalsamoComune della Lombardia in provincia di SondrioLa scienza del vivere in comuneComune elettrodomestico

Come si scrive la soluzione Concordare

Se "Stabilire di comune intesa" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

C Como

O Otranto

N Napoli

C Como

O Otranto

R Roma

D Domodossola

A Ancona

R Roma

E Empoli

Tanti utenti hanno già trovato le risposte che cercavano grazie al nostro aiuto.