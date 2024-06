Ha la lingua sciolta

: Il primo, Sarò tutta per te, è diretto da Mauro Bolognini, il secondo, Sì buana, da Luciano Salce e il terzo, Le vacanze intelligenti, da Alberto Sordi. . Dove vai in vacanza è un film collettivo del 1978, diviso in tre episodi indipendenti.

Italiano: Aggettivo: loquace m e f sing (pl.: loquaci) . che parla molto, che ha la parola facile è un tipo loquace.. (senso figurato) di grande efficacia espressiva, eloquente uno sguardo loquace.. Sillabazione: lo | quà | ce. Pronuncia: IPA: /lo'kwate/ . Etimologia / Derivazione: dal latino loquax, derivato di loqui cioè "parlare" . Sinonimi: chiacchierone, ciarliero, garrulo, logorroico, verboso.