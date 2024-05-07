Astro

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Astro' è 'Stella'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: STELLA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Astro" corrisponde a una soluzione formata da 6 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Astro". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

Perché la soluzione è Stella? Un astro è un corpo celeste che si distingue per la sua luminosità e la sua posizione nel cielo notturno. La sua luce deriva da processi energetici interni o esterni, come la fusione nucleare nel caso delle stelle. La stella rappresenta un esempio di astro, essendo un corpo di plasma caldo e brillante che emette radiazioni visibili e altre forme di energia. Osservare gli astri permette di comprendere meglio l'universo e i suoi fenomeni.

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Astro nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Stella

Quando la definizione "Astro" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Astro" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Stella:

S Savona T Torino E Empoli L Livorno L Livorno A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Astro" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

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