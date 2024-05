La Soluzione ♚ Arnese usato per cucire il cuoio La soluzione di 6 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : LESINA . Ecco la soluzione verificata per la definizione Arnese usato per cucire il cuoio. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. Copia

Curiosità su Arnese usato per cucire il cuoio: Lesina è un attrezzo usato dai calzolai e dai sellai. tipicamente viene usata per creare i buchi in cui si inserisce lo spago per cucire le suole alle tomaie... Lesina è un comune italiano di 6 229 abitanti della provincia di Foggia in Puglia. Fa parte del parco nazionale del Gargano. Il paese dà il nome al lago di Lesina.

Altre Definizioni con lesina; arnese; usato; cucire; cuoio;