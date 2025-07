L usa il calzolaio nei cruciverba: la soluzione è Lesina

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'L usa il calzolaio' è 'Lesina'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

LESINA

Curiosità e Significato di Lesina

Non fermarti alla soluzione! Conosci Lesina più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Lesina.

Perché la soluzione è Lesina? Lesina è un comune italiano della Puglia famoso per il suo lago e le sue spiagge, ideale meta turistica. Il nome deriva dall'antico insediamento longobardo e richiama paesaggi naturali incantevoli. Conosciuta anche come la Perla dell'Adriatico, questa località si distingue per bellezze paesaggistiche e storia affascinante, che la rendono una meta imperdibile per chi cerca relax e cultura.

Come si scrive la soluzione Lesina

Stai cercando la risposta alla definizione "L usa il calzolaio"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

L Livorno

E Empoli

S Savona

I Imola

N Napoli

A Ancona

