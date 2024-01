La definizione e la soluzione di: Un arnese a lama ricurva usato dal giardiniere. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

La roncola o ronca o roncola bergamasca è un attrezzo agricolo formato da una lama metallica curvata a forma di uncino, affilata dal lato concavo e munita di impugnatura, solitamente di legno o, in versioni più recenti, in anelli di cuoio incollati ed infilati sul codolo dell'attrezzo, che viene ripiegato a gancio per poterlo appendere.

In Italia vi è una particolare versione - detta pennato e diffusa soprattutto in Toscana - viene utilizzata per il taglio dei succhioni nella potatura e la pulizia degli ulivi.

Italiano

Sostantivo

roncola ( approfondimento) m sing (pl.: roncole)

(agricoltura) attrezzo agricolo formato da una lama a forma di mezzaluna fissata ad un manico che si impugna per tagliare rami

Sillabazione

ròn | co | la

Pronuncia

IPA: /'ronkola/

Etimologia / Derivazione

Da roncare

