Lo stato compreso tra Liberia e Ghana La soluzione di 12 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : COSTA D AVORIO .

Curiosità su Lo stato compreso tra liberia e ghana: Vedi liberia (disambigua). coordinate: 6°32'n 9°45'w / 6.533333°n 9.75°w6.533333; -9.75 la liberia, ufficialmente repubblica di liberia, è uno stato dell'africa... La Costa d'Avorio, ufficialmente Repubblica della Costa d'Avorio (in francese République de Côte d'Ivoire), è uno Stato dell'Africa occidentale. Confina a ovest con la Liberia e la Guinea, a nord con il Mali e il Burkina Faso, a est con il Ghana e a sud è bagnata dalle acque del golfo di Guinea. La Costa d'Avorio è una repubblica semi-presidenziale con capitale amministrativa a Yamoussoukro, ma la sua città più estesa e popolata, e più importante dal punto di vista economico, è Abidjan. La lingua ufficiale è il francese, ma esistono diverse lingue locali come il baulé e lo djoula. Il Paese è conosciuto in italiano come Costa d'Avorio e ...

