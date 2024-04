La Soluzione ♚ Vecchio nome del Ghana

La soluzione di 9 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : COSTA D ORO

Curiosità su Vecchio nome del ghana: Obsolete. se puoi, contribuisci ad aggiornarla. voce principale: ghana. la costa dell'attuale ghana (conosciuta come costa d'oro dagli europei) è stata una zona... Costa d'Oro – ex colonia dell'Impero britannico nell'Africa occidentale Costa d'Oro (Gold Coast) – città del Queensland in Australia Costa d'oro (Costa de oro) – località balneare a est di Ciudad de la Costa in Uruguay Costa d'Oro danese – ex colonia danese nell'Africa occidentale Costa d'Oro svedese – ex colonia svedese nell'Africa occidentale Costa d'Oro olandese – ex colonia olandese nell'attuale Ghana Costa d'Oro (Côte-d'Or) – dipartimento francese

