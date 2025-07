Compreso nel numero nei cruciverba: la soluzione è Contato

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Compreso nel numero' è 'Contato'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CONTATO

Curiosità e Significato di Contato

Non fermarti alla soluzione! Conosci Contato più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Contato.

Perché la soluzione è Contato? Compreso nel numero si riferisce a qualcosa che è incluso o presente all’interno di un insieme numerico, come una lista o un conteggio. La parola contato deriva da contare e indica ciò che si trova all’interno di un insieme numerico, cioè i numeri stessi. In sostanza, rappresenta tutto ciò che rientra in un determinato insieme numerico, rendendo più semplice capire cosa è incluso.

Come si scrive la soluzione Contato

Hai trovato la definizione "Compreso nel numero" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

C Como

O Otranto

N Napoli

T Torino

A Ancona

T Torino

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

O E T N O T O C T Mostra soluzione



Scopri definizioni su "OTTOCENTO" OTTOCENTO

