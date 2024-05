La Soluzione ♚ Può essere un monolocale La soluzione di 10 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : PIED À TERRE . Ecco la soluzione verificata per la definizione Può essere un monolocale. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. Copia

Curiosità su Puo essere un monolocale: Affitto. a seconda del numero di locali presenti in esso, un appartamento può essere definito monolocale, bilocale, trilocale o quadrilocale. i popoli pueblo... Un pied-à-terre, in italiano fuggicasa è una piccola abitazione, di solito ubicata in una grande città, distante dalla propria residenza principale. Può essere un appartamento o un locale in un condominio. Il termine pied-à-terre implica l'utilizzo come temporanea seconda casa (non casa di vacanze), per parte dell'anno o della settimana lavorativa, da parte di persona ragionevolmente facoltosa.

Altre Definizioni con pied à terre; essere; monolocale;