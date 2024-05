La Soluzione ♚ Il ponte di comando La soluzione di 7 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : PLANCIA . Ecco la soluzione verificata per la definizione Il ponte di comando. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. Copia

Curiosità su Il ponte di comando: Altri significati, vedi ponte di comando (disambigua). disambiguazione – "plancia" rimanda qui. se stai cercando la plancia di un'autovettura, vedi cruscotto... Il ponte di comando o plancia è un locale dal quale il comandante governa una nave. È in genere posto in una posizione rilevata sulla prua della nave, e può, nel caso di navi di grandi dimensioni, sporgere a sinistra e a dritta con delle balconate per permettere agli addetti al servizio di ponte e di navigazione di avere una visuale il più possibile ampia dell'orizzonte circostante, per poter così gestire con sicurezza e nella massima ergonomia tutte le attività relative alla condotta della navigazione e alle varie necessità della manovra sia in mare che in acque portuali. È il luogo ove vengono tenute le dotazioni nautiche e le ...

