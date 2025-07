Area coperta da cui si pilota una nave nei cruciverba: la soluzione è Plancia

PLANCIA

Curiosità e Significato di Plancia

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 7 lettere Plancia, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Plancia? La plancia è l’area di comando di una nave, dove si trovano il timone, gli strumenti di navigazione e i comandi principali. È il centro nevralgico da cui si pilotano le operazioni di navigazione e controllo della imbarcazione. In parole semplici, rappresenta il ponte di comando che permette di guidare e gestire la nave in ogni situazione. È un elemento fondamentale per la sicurezza in mare.

Come si scrive la soluzione Plancia

Hai davanti la definizione "Area coperta da cui si pilota una nave" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

P Padova

L Livorno

A Ancona

N Napoli

C Como

I Imola

A Ancona

