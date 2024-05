La Soluzione ♚ Un permesso di guida provvisorio La soluzione di 9 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : PATENTINO . Ecco la soluzione verificata per la definizione Un permesso di guida provvisorio. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. Copia

Curiosità su Un permesso di guida provvisorio: Suggerimenti del progetto di riferimento. il permesso internazionale di guida (pig), conosciuto anche come patente di guida internazionale o nella svizzera... Il Certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori (abbreviato "CIGC" o più comunemente conosciuto come "patentino") è stato un attestato ufficiale rilasciato dagli uffici di Motorizzazione Civile della Repubblica Italiana, che consentiva di condurre ciclomotori, tricicli leggeri e quadricicli leggeri. Il certificato è stato introdotto il 1º luglio 2004. Dal 19 gennaio 2013, a seguito del recepimento della Direttiva UE in materia di patenti di guida è stato sostituito definitivamente dalla patente di categoria AM mantenendo comunque invariate le sue caratteristiche.

