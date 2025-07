Ce l ha il minorenne che guida lo scooter nei cruciverba: la soluzione è Patentino

PATENTINO

Curiosità e Significato di Patentino

Perché la soluzione è Patentino? Il patentino è un documento che attesta la capacità di guidare veicoli come scooter o moto di piccola cilindrata. Per i minorenni, rappresenta il primo passaggio per poter condurre in sicurezza e legalità un mezzo a motore. Ottenere il patentino richiede un corso teorico e pratico, garantendo competenza e rispetto delle norme stradali. È il primo passo per diventare guidatori responsabili.

Come si scrive la soluzione Patentino

Hai davanti la definizione "Ce l ha il minorenne che guida lo scooter" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

P Padova

A Ancona

T Torino

E Empoli

N Napoli

T Torino

I Imola

N Napoli

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

I E O R N C I C T Mostra soluzione



Scopri definizioni su "CRITICONE" CRITICONE

