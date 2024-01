La Soluzione ♚ Per guidare il ciclomotore

La definizione e la soluzione di: Per guidare il ciclomotore. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Per guidare il ciclomotore: Sul traffico stradale fornisce la seguente definizione di ciclomotore: «il termine «ciclomotore» indica ogni veicolo a due o tre ruote provvisto di un motore... Curiosità su: Sul traffico stradale fornisce la seguente definizione di ciclomotore: «il termine «ciclomotore» indica ogni veicolo a due o tre ruote provvisto di un motore... Il Certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori (abbreviato "CIGC" o più comunemente conosciuto come "patentino") è stato un attestato ufficiale rilasciato dagli uffici di Motorizzazione Civile della Repubblica Italiana, che consentiva di condurre ciclomotori, tricicli leggeri e quadricicli leggeri. Il certificato è stato introdotto il 1º luglio 2004. Dal 19 gennaio 2013, a seguito del recepimento della Direttiva UE in materia di patenti di guida è stato sostituito definitivamente dalla patente di categoria AM mantenendo comunque invariate le sue caratteristiche. Italiano Sostantivo patentino ( approfondimento) m sing (pl.: patentini) (familiare) patente di guida per motocicli Sillabazione pa | ten |tì | no Pronuncia IPA: /paten'tino/ Etimologia / Derivazione diminutivo di patente

Altre risposte : patentino; guidare; ciclomotore;