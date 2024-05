La Soluzione ♚ Limpidi come i patti durevoli La soluzione di 6 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : CHIARI . Ecco la soluzione verificata per la definizione Limpidi come i patti durevoli. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. Copia

Curiosità su Limpidi come i patti durevoli: (+20 lire) e per riscaldamento (+20 lire). aumenta del 4% l'iva sui ben durevoli con aliquota pari o superiore al 18%. gli acconti di novembre di irpef... Chiari (IPA: ['kja:ri] Ciare in dialetto locale) è un comune italiano di 19 360 abitanti della provincia di Brescia in Lombardia. Per via della sua divisione in quattro quadre medioevali è denominata "la Città delle Quadre medioevali". Nel territorio si è svolta la sanguinosa battaglia di Chiari, avvenuta nel 1701. Lo stemma cittadino è uno dei quattro componenti dello stemma della provincia di Brescia. Situato tra Milano e Brescia, risulta essere in una posizione strategica e centrale alla regione.

Altre Definizioni con chiari; limpidi; come; patti; durevoli;