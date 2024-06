nitidi luminosi

: Situato a pochi chilometri dalla Provincia di Bergamo, risulta essere in una posizione equidistante dai due capoluoghi. Chiari (IPA: ['kja:ri] Ciare in dialetto locale) è un comune italiano di 19 384 abitanti della provincia di Brescia in Lombardia. Nel territorio si è svolta la sanguinosa battaglia di Chiari, avvenuta nel 1701. Per via della sua divisione in quattro quadre medioevali è denominata "la Città delle Quadre medioevali".

Italiano: Aggettivo, forma flessa: chiari m pl . plurale di chiaro. Sillabazione: chià | ri. Etimologia / Derivazione: vedi chiaro. Sinonimi: luminosi, lucenti, rilucenti, illuminati, splendenti. (di cieli) sereni, azzurri, limpidi, tersi. nebbiosi, nuvolosi. limpidi, trasparenti, cristallini, puliti, puri. (di colori) delicati, tenui, pallidi, leggeri, spenti, sfumati, pastelli. (di suoni) squillanti, argentini.