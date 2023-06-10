Il suo Regno firmò i patti Lateranensi

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La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Il suo Regno firmò i patti Lateranensi' è 'Italia'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ITALIA

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Perché la soluzione è Italia? L’Italia, nazione situata nell’Europa meridionale, ha una storia ricca e complessa, caratterizzata da eventi fondamentali che hanno plasmato il suo patrimonio culturale e politico. Tra le tappe più significative, la firma dei patti Lateranensi rappresenta un momento cruciale che ha consolidato i rapporti tra lo Stato italiano e la Chiesa cattolica. Questo accordo ha stabilito un equilibrio tra potere temporale e spirituale, influenzando profondamente la storia nazionale.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Il suo Regno firmò i patti Lateranensi". La risposta di 6 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

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Il suo Regno firmò i patti Lateranensi nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Italia

In presenza della definizione "Il suo Regno firmò i patti Lateranensi", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Il suo Regno firmò i patti Lateranensi" conferma che la soluzione 'Italia' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Italia

I Imola T Torino A Ancona L Livorno I Imola A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Il suo Regno firmò i patti Lateranensi" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Italia' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

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