La Soluzione ♚ Identità virtuale La soluzione di 6 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : AVATAR .

Curiosità su Identita virtuale: l'identità virtuale (anche identità in rete o identità online) è la costruzione ed il riconoscimento della propria individualità tramite i diversi dispositivi... Avatar è un film del 2009 ideato, scritto, diretto, co-prodotto e co-montato da James Cameron. È un colossal di fantascienza, che vede nel cast principale Sam Worthington, Zoe Saldana, Stephen Lang, Michelle Rodriguez, Giovanni Ribisi, Joel David Moore, CCH Pounder, Wes Studi, Laz Alonso e Sigourney Weaver. Realizzato totalmente in tre dimensioni, ha visto un'ampia diffusione in 3D e in 3D IMAX, venendo comunque distribuito anche nel classico formato 2D. Il film ha stabilito diversi record di incassi, diventando anche il film con più incassi nella storia del cinema; è stato superato nel 2019 da Avengers: Endgame, ma è tornato al primo posto ...

