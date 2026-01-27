Un mondo virtuale al quale si accede dal PC

Home / Soluzioni Cruciverba / Un mondo virtuale al quale si accede dal PC

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Un mondo virtuale al quale si accede dal PC' è 'Metaverso'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: METAVERSO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Un mondo virtuale al quale si accede dal PC" corrisponde a una soluzione formata da 9 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Un mondo virtuale al quale si accede dal PC". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Angelo Caputo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

Perché la soluzione è Metaverso? Il termine indica un ambiente digitale immersivo accessibile tramite computer, dove si può interagire con altri utenti e ambientazioni simulate. È uno spazio che combina realtà e fantasia, permettendo di esplorare e creare in ambienti tridimensionali condivisi. Questo ambiente rappresenta una nuova frontiera dell'interazione online, offrendo esperienze coinvolgenti e innovative. Il suo nome deriva dalla fusione di termini che evocano un universo parallelo digitale.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Un mondo virtuale al quale si accede dal PC nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Metaverso

La soluzione associata alla definizione "Un mondo virtuale al quale si accede dal PC" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Un mondo virtuale al quale si accede dal PC" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Metaverso:

M Milano E Empoli T Torino A Ancona V Venezia E Empoli R Roma S Savona O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Un mondo virtuale al quale si accede dal PC" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Realtà virtualeSul PC si preme assieme al tasto CTRLSi unisce al Mississippi per formare il terzo fiume più lungo del mondoCome i luoghi in cui si viene al mondoCosì si viene al mondoSi dice d un ragazzo goffo ma abilissimo al PC