È riprodotta sulla carta d identità

Home / Soluzioni Cruciverba / È riprodotta sulla carta d identità

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'È riprodotta sulla carta d identità' è 'Foto'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: FOTO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "È riprodotta sulla carta d identità" corrisponde a una soluzione formata da 4 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "È riprodotta sulla carta d identità". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Alessia Mogavero, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

Perché la soluzione è Foto? Una foto è un'immagine visiva che rappresenta una persona, un luogo o un oggetto. Quando si parla di una foto nel contesto di una carta d'identità, si fa riferimento a un ritratto che permette di riconoscere facilmente chi possiede quel documento. La foto sulla carta d'identità deve essere recente e chiara, in modo da garantire un'identificazione corretta. La sua importanza risiede nella funzione di verifica dell'identità dell'individuo.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

È riprodotta sulla carta d identità nei cruciverba: la soluzione di 4 lettere è Foto

La soluzione associata alla definizione "È riprodotta sulla carta d identità" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "È riprodotta sulla carta d identità" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 4 lettere della soluzione Foto:

F Firenze O Otranto T Torino O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "È riprodotta sulla carta d identità" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: L immagine di un ricercatoLa immagine sulla tesseraProcessi per produrre clichéL altezza sulla carta d identitàVi si può conservare la carta d identitàRisulta dalla carta d identitàLa carta d identità... del militareUn dato da carta d identità