La Soluzione ♚ Contea inglese sul canale della Manica

La soluzione di 6 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross: DORSET.

Curiosità su Contea inglese sul canale della manica: Fonti. segui i suggerimenti del progetto di riferimento. il canale della manica (in inglese: english channel o channel, in francese: la manche, in bretone:... Il Dorset (pronuncia ['drst]), in passato chiamato anche Dorsetshire, è una contea dell'Inghilterra. Si trova nella parte sud-occidentale della Gran Bretagna, confinando con il Devon, il Somerset, il Wiltshire e l'Hampshire. La sua capitale è Dorchester e il suo motto è Who's Afear'd, traducibile in italiano come Chi ha paura.

