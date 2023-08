È il più famoso Canale inglese ma non è la BBC - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: È il più famoso Canale inglese ma non è la BBC. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : MANICA

Significato/Curiosità : È il più famoso Canale inglese ma non è la BBC

Il Canale della Manica è uno stretto di mare situato tra il Regno Unito e la Francia, noto per essere uno dei tratti d'acqua più trafficati e cruciali al mondo. Con una lunghezza di circa 560 km, è il principale collegamento tra l'oceano Atlantico e il mare del Nord. Nonostante sia erroneamente identificato come il "Canale inglese", poiché separa il Regno Unito dalla Francia, il suo nome corretto è appunto "Canale della Manica". Questa via navigabile è di fondamentale importanza per il commercio, il turismo e le comunicazioni tra i due paesi, e ha una ricca storia legata a migliaia di anni di attività umana e di sviluppo culturale nella regione circostante.

