La Soluzione ♚ Una contea inglese del sud-ovest sulla Manica

: DORSET

La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba.

Copia

Curiosità su Una contea inglese del sud-ovest sulla manica: Il sud ovest (south west in inglese) è una delle nove regioni dell'inghilterra. si trova nella parte sud-occidentale del regno unito e comprende l'area... Il Dorset (pronuncia ['drst]), in passato chiamato anche Dorsetshire, è una contea dell'Inghilterra. Si trova nella parte sud-occidentale della Gran Bretagna, confinando con il Devon, il Somerset, il Wiltshire e l'Hampshire. La sua capitale è Dorchester e il suo motto è Who's Afear'd, traducibile in italiano come Chi ha paura.

Altre Definizioni con dorset; contea; inglese; ovest; manica;