La Soluzione ♚ Classe di alberghi o ristoranti La soluzione di 9 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : CATEGORIA . Ecco la soluzione verificata per la definizione Classe di alberghi o ristoranti. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. Copia

Curiosità su Classe di alberghi o ristoranti: Alessandro borghese - 4 ristoranti, anche noto semplicemente come 4 ristoranti, è un programma televisivo italiano di genere reality e culinario, in onda... Categoria – in filosofia, un concetto introdotto da Aristotele Categorie – opera di Aristotele Categoria – struttura matematica secondo la teoria delle categorie Categoria – in antropologia è lo studio dei gruppi con valori, ideali, caratteristiche politiche e "costumi radicati" o per "interessi" in comune e quindi in grado di semplificare la socialità degli stessi, dalla prima infanzia sino all'età scolare e nell'età adulta così come nelle varie professioni lavorative e non, al di là dell'ambito familiare, perlopiù nella civiltà moderna del dopoguerra

Altre Definizioni con categoria; classe; alberghi; ristoranti;