I fuoriclasse sono di un altra nei cruciverba: la soluzione è Categoria

Home / Soluzioni Cruciverba / I fuoriclasse sono di un altra

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'I fuoriclasse sono di un altra' è 'Categoria'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CATEGORIA

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 9 lettere Categoria, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Categoria? La parola categoria indica un insieme di elementi o persone che condividono caratteristiche comuni, distinguendoli da altri gruppi. È usata per organizzare e classificare in modo semplice e chiaro, come nel mondo dello sport, del lavoro o dell’arte. Quando si parla di fuoriclasse, si sottolinea come siano di un’altra categoria, ovvero superiore, eccezionale e fuori dal comune.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Difende i lavoratori di un unico settore produttivoClasse di alberghi o ristorantiSi dice che chi è troppo bravo lo sia di un altraQuelle cinesi sono una dentro l altraSono uguali all originaleI bei sono originali

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Hai davanti la definizione "I fuoriclasse sono di un altra" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

C Como

A Ancona

T Torino

E Empoli

G Genova

O Otranto

R Roma

I Imola

A Ancona

I C E E N T U S R E B Mostra soluzione



Scopri definizioni su "ERUBESCENTI" ERUBESCENTI

Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, cerca tutte le soluzioni aggiornate visitando l’area dedicata agli enigmi.