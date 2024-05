La Soluzione ♚ La capitale ceca La soluzione di 5 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : PRAGA . Ecco la soluzione verificata per la definizione La capitale ceca. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. Copia

Curiosità su La capitale ceca: Al ix secolo ubicato nella capitale ceca, fino alla fine della prima guerra mondiale residenza ufficiale dei re di boemia (la cui corona fu dal cinquecento... Praga (in ceco Praha, AFI: ['praa] ; in tedesco Prag; in yiddish , Prog) è la capitale della Repubblica Ceca. Centro politico e culturale della Boemia e dello Stato ceco, per oltre cent'anni, tra il XIV e il XV secolo, fu anche capitale del Sacro Romano Impero. Tra i suoi soprannomi vanno ricordati "La madre delle città" (Praha matka mest in ceco), "Città delle cento torri" (Stovežatá Praha in ceco) e "Città d'oro" (Zlaté mesto in ceco). Capitale della Cecoslovacchia dal 1918 al 1939 e dal 1945 al 1992, Praga è un centro culturale e turistico di fama mondiale. Situata sul fiume Moldava (Vltava), conta approssimativamente 1,3 ...

