Una capitale sul Danubio

Home / Soluzioni Cruciverba / Una capitale sul Danubio

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Una capitale sul Danubio' è 'Vienna'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: VIENNA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Una capitale sul Danubio" corrisponde a una soluzione formata da 6 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Altre soluzioni: BELGRADO - BUDAPEST

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Una capitale sul Danubio". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

Perché la soluzione è Vienna? Vienna, città affascinante situata sulle sponde del Danubio, è rinomata per il suo patrimonio culturale e storico. Centro nevralgico dell'Austria, ospita musei, palazzi e teatri di fama mondiale. La sua posizione strategica ha contribuito a renderla un crocevia di civiltà e di arte. Un luogo che unisce tradizione e modernità, simbolo di eleganza e ricchezza culturale.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Una capitale sul Danubio nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Vienna

La definizione "Una capitale sul Danubio" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Una capitale sul Danubio" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Vienna:

V Venezia I Imola E Empoli N Napoli N Napoli A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Una capitale sul Danubio" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Vi nacque Franz SchubertLa capitale con SchönbrunnIl sodalizio che anticipò la musica dodecafonicaHa per capitale BamakoLa capitale di ZelenskyLa capitale della SpagnaLa capitale del ParaguayLa capitale sovrastata dal Partenone