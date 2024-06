La Soluzione ♚ Un popolare allenatore calcistico di origine ceca La soluzione di 5 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è : ZEMAN . Ecco la soluzione verificata al quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è. Ecco laal quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. ZEMAN

Significato della soluzione per Un popolare allenatore calcistico di origine ceca: Nel corso di una lunga carriera, iniziata nel 1969 e spesa per la maggior parte in Italia, ha vinto un campionato di Serie C2 (1984-1985) e due campionati di Serie B (1990-1991 e 2011-2012), distinguendosi per un calcio offensivo e spettacolare. Zdenek Zeman (Praga, 12 maggio 1947) è un allenatore di calcio ceco, cecoslovacco fino al 1993. È chiamato giornalisticamente il boemo, per via delle sue origini, e Sdengo, il nome italianizzato attribuitogli dal presidente del Foggia, Pasquale Casillo.

