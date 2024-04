La Soluzione ♚ È gustoso il suo prosciutto

La soluzione di 5 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : PRAGA

Praga (in ceco Praha, AFI: ['praa] ; in tedesco Prag; in yiddish , Prog) è la capitale della Repubblica Ceca. Centro politico e culturale della Boemia e dello Stato ceco, per oltre cent'anni, tra il XIV e il XV secolo, fu anche capitale del Sacro Romano Impero. Tra i suoi soprannomi vanno ricordati "La madre delle città" (Praha matka mest in ceco), "Città delle cento torri" (Stovežatá Praha in ceco) e "Città d'oro" (Zlaté mesto in ceco). Capitale della Cecoslovacchia dal 1918 al 1939 e dal 1945 al 1992, Praga è un centro culturale e turistico di fama mondiale. Situata sul fiume Moldava (Vltava), conta approssimativamente 1,3 ...

